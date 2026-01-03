İSTANBUL 13°C / 12°C
  Türkiye'den Yemen açıklaması: Riyad'daki konferans önemli bir adım
Türkiye'den Yemen açıklaması: Riyad'daki konferans önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarının önemli bulunduğunu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Türkiye'den Yemen açıklaması: Riyad'daki konferans önemli bir adım
Dışişleri Bakanlığından Yemen Cumhuriyeti'nin güney vilayetlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara olan desteği de yinelendi.

