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Türkiye'den Yemen'deki gelişmeler hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Yemen'de 7 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin teşkilini memnuniyetle karşılıyor, bu gelişmenin tüm taraflar arasında varılan mevcut ateşkesin kalıcı kılınmasına ve ülkeyi siyasi çözüme götürecek bir sürecin başlatılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz' denildi.

IHA8 Nisan 2022 Cuma 16:48 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 16:48
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin teşkili hakkında açıklama yapıldı.

Yemen'de 7 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin teşkilini memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu gelişmenin tüm taraflar arasında varılan mevcut ateşkesin kalıcı kılınmasına ve ülkeyi siyasi çözüme götürecek bir sürecin başlatılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de, Yemen halkının selameti, Yemen'in toprak bütünlüğü ve anayasal meşruiyetinin muhafazasını teminen yürüttüğü çabalarını ve ülkedeki ihtilafın diyalog yoluyla çözümlenmesine desteğini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

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