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Türkiye'den yeni NAVTEX: Füze denemeleri yapılacak

Türkiye, 18 Ağustos'ta Antalya Körfezi'nde Meis Adasının doğusunda yer alan bölgede 'Füze Atışı Denemeleri' yapılacağının ilan edildiği bir NAVTEX yayınladı.

24 Temmuz 2020 Cuma 08:50 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 08:50
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Türkiye'nin, Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerinde bulunacağını, ilgili makamlarca yayınlanan bir NAVTEX (denizcilik uyarı notu) ile duyurmasının ardından Yunanistan da karşı NAVTEX yayımladı. Atina'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin dün yayınladığı duyuruyu iptal eden ve söz konusu durumu görmezden gelmeye devam eden bir NAVTEX yayımladı" denildi.

TÜRKİYE YENİ BİR NAVTEX YAYINLADI

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye, yeni bir NAVTEX yayımladı. Söz konusu NAVTEX ilanının gerekçesi olarak ise Antalya Körfezi'nde Meis Adası'nın hemen doğusunda yer alan bölgede Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilecek füze atış testleri gösterildi. NAVTEX'te atış testlerinin, 18 Ağustos tarihinde saat 06:00 ve 15:00 aralığında yapılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla NAVTEX mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ifade edilmişti. Bunun üzerine Yunan hükümeti, Türkiye'yi kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayıp yeni bir NAVTEX yayınlamıştı.

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