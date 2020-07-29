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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Türkiye Doğu Akdeniz'deki kararlığını dünyaya bir kez daha resmen duyurdu. Yeni ilan edilen NAVTEX ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:42 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:42
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Türkiye Doğu Akdeniz'deki kararlığını dünyaya bir kez daha resmen duyurdu. Yeni ilan edilen NAVTEX ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak. Sabah'ın haberine göre, NAVTEX 28 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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