Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

24 Ekim 2020 Cumartesi 08:32 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 08:32

Akdeniz'de 27-28-29 Ekim'de atış eğitimleri yapılacak. Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan (SHOD) yapılan açıklamada, Antalya İstasyonu'ndan yayınlanan üç yeni Navtex'e göre 27 - 28 – 29 Ekim tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.