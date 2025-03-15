Türkiye'den Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için anma mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen menfur terör saldırısının altıncı yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. İslamofobi, yalnızca Müslüman topluluklara yönelik bir tehdit değil, aynı zamanda küresel barış ve toplumsal uyum için de ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. İslami değerlere yönelik devam eden saldırılar, İslam karşıtlığıyla mücadelede uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri desteklemeye kararlılıkla devam edecektir."