  • Türkiye'den yola çıkan ilk hacı kafile Medine-i Münevvere'ye ulaştı
Türkiye'den yola çıkan ilk hacı kafile Medine-i Münevvere'ye ulaştı

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile Medine-i Münevvere'ye ulaştı.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 15:34
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Medine'de bulunan Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'den gelen ilk hacı kafilesi karşılandı.

Yetkililer, hacı adaylarının işlemlerinin hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlandığını, girişlerde tüm hizmetlerin kolaylık ve düzen içinde yürütüldüğünü bildirdi.

Bu yıl hacı adaylarının güvenli ve rahat şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Genel Pasaport İdaresi, hava, kara ve deniz giriş noktalarında tüm birimlerin hazır olduğunu, hacı adaylarının giriş işlemlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Hacı adayları, Mekke ve çevresindeki kutsal mekanlarda ibadetlerini yerine getirecek ve belirlenen program çerçevesinde hac farizasını tamamlayacak.

