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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği, siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerin şiddetle kınandığını bildirdi.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 21:30 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 21:47
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin çabaları neticesinde başlatılan iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımların atıldığı bir dönemde, Yunan yetkililerin Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmesi ve bu amaçla Varviçyotis'in öne sürülmesinin kasıtlı bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Yunan siyasi liderliği, iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için Türkiye'ye yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet edildi.

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