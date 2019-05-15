24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,024
  • 6,7541
  • 250.282
  • 87.270
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'den Yunanistan'a 'DHKP-C davasında beraat' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 'DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan'ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da mahkemenin, ülkede Kasım 2017'de yakalananDHKP-C ile iltisaklı 9 kişinin "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından beraatine karar vermesine ilişkin değerlendirmesinde, DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan'ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemlediklerini belirtti.

Aksoy, Yunanistan'da tutuklanan DHKP-C mensuplarının beraat etmesine ilişkin bir soruya yazılı verdiği yanıtta, şunları bildirdi:

DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan'ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz. Bu örgütlere Yunanistan'da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve yardım kabul edilemez.

"Karar bu terör unsurlarının neden Yunanistan'da yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır"

"KARA BU TERÖR UNSURLARININ NEDEN YUNANİSTAN'DA YUVALANDIKLARINI DA ORTAYA KOYMAKTADIR"

"Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunma yolundaki ciddi emareler üzerine, Yunan polisi tarafından 2017 yılında yakalanan, haklarında Türkiye'de de yakalama kararı bulunması çerçevesinde iadesini talep ettiğimiz 9 DHKP/C mensubuna yönelik bugün verilen beraat kararı, bu terör unsurlarının neden Yunanistan'da yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır."

DHPK/C'nin, AB'nin de terör örgütleri listesinde yer aldığını hatırlatan Aksoy, "Dolayısıyla, Yunan mahkemesinin aldığı bu karar, Avrupa'da terörizmle mücadele çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım öğrencilerin iftar davetini kırmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA