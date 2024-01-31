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Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

MSB, 'Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' dedi.

İHA31 Ocak 2024 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladığını bildirdi. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin hudutlarda da devam ettiği vurgulanarak, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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