Yunanistan'a ültimatom! 'Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız'

25 Ağustos 2020 Salı 19:52 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 20:05

Çavuşoğlu'nun ifadelerinden satır başları şöyle:

- Almanya'nın samimi çabalarına teşekkür ediyorum.

- Yunanistan AB'nin koşulsuz desteği ile şımardı.

- Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz yaparız.

- Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamarına bakınca gerçekten tam kendilerine yakışan seviyede bir açıklamalar gördük. Uluslararası hukuk çağrısı yapan Yunanistan’a hangi uluslararası hukuktan bahsettiklerini sormak istiyorum.

- Görüşmemizde, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Tük halkını dışlamak yerine adil bir paylaşım istedik. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum kesimi maksimalist yaklaşımlarıyla dışlayıcı faaliyetlerine devam ediyorlar. Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir.

- Hemen Kaş’ın önündeki Meis Adası Yunanistan ana karasına 580 km uzakta. Yunanistan hangi hukuka dayanarak 40 bin km karelik yani 10 kat daha fazla kıta sahanlığı talebinde bulunuyor? Yunanistan’ın İtalya’yla Mısır’la imzaladığı anlaşmalarda böyle bir şey var mı?

- Türkiye hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazır.

Maas'ın açıklamasından öne çıkanlar ise şöyle:

- Uçuruma yaklaştığınız zaman uçurumdan aşağı düşme riskiniz de var. Biz bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz.

- Şimdi önemli olan gerginliğin azaltılması için diyalog olması. İki taraftan da diyaloga hazır olduğunu duyuyorum. Sorun, iki tarafın doğrudan görüşmesi ile çözülebilir. İki tarafın görüşmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...