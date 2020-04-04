İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş yanıt: Kalsınlar, maddi destekte bulunuruz
Güncel

Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş yanıt: Kalsınlar, maddi destekte bulunuruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, göçmenlerle ilgili Macron ve Merkel'e sunduğu teklife ilişkin, 'Bizim teklifimiz bakidir. Ülkemizdeki sığınmacıları Yunanistan kendi ülkesine alabilir. Avrupa Birliği de sığınmacılar için sağlayacağı maddi desteği Yunanistan'a verebilir. Biz de komşuluk ilkesi gereği Yunanistan'a maddi destekte bulunuruz' dedi.

DHA04 Nisan 2020 Cumartesi 13:13 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:13
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, göçmenler hakkında gönderdiği mektuba ilişkin yazılı açıklama yaptı. Miçotakis'in mektubunda, Türkiye'ye maddi desteğin Avrupa'ya göçmen akınlarının azalmasıyla doğru orantılı şekilde yapılması teklifinde bulunduğunu anımsatan Hami Aksoy, "Yunanistan'ın kapısına gelen sığınmacılara tüm dünyanın gözü önünde uyguladığı insanlık dışı ve utanç verici muameleler hala hafızalardayken, bu ülkenin şimdi de mültecilerin sayısı üzerinden maddi destek teklif etmesi son derece çarpık ve ahlaksız bir anlayışın ürünüdür" dedi.

'KOMŞULUK İLKESİ GEREĞİ MADDİ DESTEKTE BULUNURUZ'

Türkiye'nin tamamen insani nedenlerle misafir ettiği 4 milyon sığınmacı için bugüne dek 40 milyar dolar harcadığını kaydeden Aksoy, şu açıklamada bulundu:

"AB ise Suriyeliler için Türkiye'ye yaptığı 6 milyar Euro'luk taahhüdün bugüne kadar sadece 2.7 milyarını göndermiştir. Yunanistan'a ise, ülkesindeki 100 bin sığınmacı için 3 milyar Euro'ya yakın destek vermiştir. Bizim teklifimiz bakidir. Ülkemizdeki sığınmacıları Yunanistan kendi ülkesine alabilir. Avrupa Birliği de sığınmacılar için sağlayacağı maddi desteği Yunanistan'a verebilir. Biz de komşuluk ilkesi gereği Yunanistan'a maddi destekte bulunuruz."

Sağlıkçı anne babadan 'online' doğum günü kutlaması

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur
Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur

Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.