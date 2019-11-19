22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7434
  • 6,3627
  • 271.476
  • 106846
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye-İran sınırında deprem

Türkiye-İran sınır bölgesinde 3 dakika arayla 3,9 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.11'de merkez üssü İran'ın Türkiye sınır bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Söz konusu depremden 3 dakika sonra saat 03.14'te yine aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre, Van'ın Başkale ilçesine ise 18 kilometre mesafe olduğu belirlendi.

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vedat Milor takipçisini fena tiye aldı!

Vedat Milor takipçisini fena tiye aldı!

Aman dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, sis ve pus...

Aman dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, sis ve pus...

Siirt'te ele geçirildi

Siirt'te ele geçirildi

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Cumhurbaşkanlığı özel ödülü almıştı! Dünyaya açılıyor

Cumhurbaşkanlığı özel ödülü almıştı! Dünyaya açılıyor

Dünyanın gözü oradaydı! İngilizler müdahil oldu

Dünyanın gözü oradaydı! İngilizler müdahil oldu

Yine o korkunç şüphe! 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim'

Yine o korkunç şüphe! 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim'

İhbar sonrası ortaya çıktı! Kan donduran detaylar...

İhbar sonrası ortaya çıktı! Kan donduran detaylar...
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´dan gözdağı: Nükleer kapasiteli balistik füzesini ateşlediler

Pakistan´dan gözdağı: Nükleer kapasiteli balistik füzesini ateşlediler

İstanbul sise teslim oldu

İstanbul sise teslim oldu

Adanalı usta icat etti! Günde 6000 TL kazanıyor

Adanalı usta icat etti! Günde 6000 TL kazanıyor

Forma numaralarının anlamları!

Forma numaralarının anlamları!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA