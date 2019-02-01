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Türkiye'nin nüfusu 2018'de 82 milyon 3 bim 882 oldu

Son dakika haberi... Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

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Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il olurken, bu kenti 5,5 milyon kişiyle Ankara, 4,3 milyon kişiyle İzmir izledi.

Ayrıntılar geliyor...

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

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