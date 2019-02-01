Türkiye'nin nüfusu 2018'de 82 milyon 3 bim 882 oldu
Son dakika haberi... Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.
- AA
Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.
İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il olurken, bu kenti 5,5 milyon kişiyle Ankara, 4,3 milyon kişiyle İzmir izledi.
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