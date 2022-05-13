Türkiye'nin 81 ilinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri yeni adaylarını bekliyor

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, halihazırda 55 ilde öğrencilerine teknoloji eğitimleri veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri 4'üncü fazda 26 ilde daha hizmete açılıyor.

1'inci fazda açılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri de dahil olmak üzere yeni açılacak atölyelerle birlikte 2022 yılında toplam 42 ildeki atölyelere kabul edilecek yeni öğrenciler için sınav başvuruları açılırken, başvurular 31 Mayıs'ta sona eriyor.

Türkiye'nin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme ve geliştirme konusunda meraklı bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı sınavı başarıyla tamamladıktan sonra eğitim almaya hak kazanacak.

Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon, Amasya, Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Uşak, Yalova ve Zonguldak'ta bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerine 2021-2022 eğitim öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta okuyan öğrencilerden e-sınav için başvuru alınacak.

Adaylar başvuru sürecini Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden takip edebilecek. 1 Haziran-26 Haziran tarihleri arasında 42 ilde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleşecek Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı için başvurular www.deneyapturkiye.org ve https://t3kys.com/tr/deneyap/profileCreate adresinden yapılabilecek.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye'nin yerli teknoloji gelişiminin Edirne'den Hakkari'ye her ilde fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan bu projeyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmek ve geliştirmek amaçlıyor. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olmak üzere 4 kurumun iş birliğiyle yürütülüyor.