Türkiye'nin aktif rol oynadığına dikkat çekti: Birçok konuda desteğinizi isteyeceğiz

AA 28 Ocak 2021 Perşembe 07:40 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 07:40

Coveney ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da yaptıkları görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmelerde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığını ifade eden Coveney, İrlanda'nın 1 Ocak itibarıyla BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik görevine seçildiğini belirtti.

Bu üyelik kapsamında ilk ziyaretlerden birini Türkiye'ye yaptığını kaydeden Coveney, konsey üyeliği boyunca barışın oluşturulması, çatışmaların önlenmesi konusunda çalışmaların güçlendirilmesi ve hesap verebilirliğin artırılması konularının üç temel ilkeleri olduğunu söyledi.

Coveney, konseyin Suriye'deki insani durum ve siyasi durumla ilgili olarak sorumluluklarının farkında olduğunu ifade ederek, "Sizin ülkenize de son derece büyük etkileri var bunun da bilincindeyiz. Biz Türkiye'yi milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaparken gösterdiği cömertlikten dolayı da tebrik ediyoruz. Tabii ki de İrlanda ve AB sizi desteklemeye devam edecek." diye konuştu.

İrlanda'nın BM öncülüğünde Suriye'deki çatışmalara barışçıl ve sürdürülebilir bir şekilde son vermek için elinden geleni yapacağının altını çizen Coveney, "Biz insani yardımların da burada ihtiyacı olan kişilere ulaşabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İrlanda gerçekten Suriye krizine son derece önemli insani yardımlar sağlamış durumda. Son yıllarda yaklaşık 170 milyon avroluk bir katkımız oldu. Bu da dünyanın her yerindeki insani krizlere sağlamış olduğumuz en büyük desteği ise oluşturuyor." dedi.

Coveney, yarın Hatay'a giderek insani yardım faaliyetlerini yerinde göreceğini de kaydetti.

Güvenlik Konseyi'ni ilgilendiren İran ve Libya konularını da ikili görüşmede ele aldıklarını söyleyen Coveney, "İrlanda olarak bizim nükleer anlaşma konusundaki temel yaklaşımımız bu çerçevede nükleer silahların yayılmasının engellenmesi ve barışın bu şekilde korunması yönünde." ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmaların yeniden değerlendirilmesi konusunda ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın niyetli olduğunu kaydeden Coveney, "İrlanda onları da desteklemeye devam edecek. Aynı konuyu İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de geçtiğimiz hafta değerlendirme fırsatı buldum. İran'ın bu anlaşmaları ihlal ettiği noktalarla ilgili olarak endişelerimizi dile getirdim ve uranyumu yüzde yirmi oranında zenginleştirme ve konusundaki kararlarında ne kadar endişeli olduğumuzu ifade ettim." açıklamasını yaptı.

Coveney, Libya konusunda da geçiş dönemi yönetiminin seçilmesi ve yıl sonunda seçim yapılması gerektiğini belirtirken ülkedeki yabancı savaşçıların da ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

- "2021'DE KAYDA DEĞER ORANDA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ GELİŞMESİ HEDEFİMİZ MEVCUT"

Coveney, Türkiye ile AB arasında yaşanan gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulundu. Geçen yılın ilişkiler açısından zorlu bir yıl olduğunu kaydeden Coveney, "Bunun da belli faktörlerden kaynaklandığı biliyorum. Açık olmam gerekirse bizim 2021 yılında kayda değer oranda bu ilişkinin gelişmesi hedefimiz mevcut. Bu konuda son haftalarda bazı pozitif adımlar da atıldı. Bu çerçevede Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler başladı." diye konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik 5+1 görüşmelerinin de BM Genel Sekreteri himayesinde devam ettirilmesine yönelik olumlu gelişmelerin umut verici olduğunu vurgulayan Coveney, "Biz İrlanda'da çatışmaların çözülmesi ve barışa ulaşmanın ne kadar zor ve karmaşık bir süreç olduğunu biliyoruz. Farklı zamanlarda bizler bunu yaşadık. Kendi adamızdaki deneyimlerimiz bize şunu gösteriyor ki bu yıllar boyu sürebilecek bir çalışma ama aynı zamanda kararlılık, belli siyasi bir irade ve karşılıklı taviz vererek çözümlere ulaşılabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizen konuk bakan, "Herhangi bir şekilde negatif bir alana kaymadan, mutlaka değerlendirilmesi ve toparlanması gereken bir ilişki. Sadece göç alanında değil birçok farklı alanda iş birliğine dayanan bir ortaklık son derece gerekli. İrlanda burada pozitif siyasi gündemin AB ve Türkiye arasında geliştirmesi gerektiğine inanıyor." dedi.

- "TÜRKİYE'YLE KONSEYDEKİ ÜYELİĞİMİZ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Coveney, Çavuşoğlu'nu İrlanda'ya davet ederek "Ümit ediyorum ki çok uzun bir zaman geçmez ve ülkenizi çok seven on binlerce İrlandalı burada tatillerini geçirme fırsatı bulurlar ve bu kez daha büyük rakamlarla ülkenizi ziyaret etmeye başlarlar." diye konuştu.

Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesinden İrlanda'nın da faydalanacağına inandığını kaydeden Coveney, "Türkiye-AB ilişkilerini son 12 ayda olduğu gibi değil çok daha farklı bir platforma taşıyabileceğimiz inanıyorum." dedi.

Coveney, toplantının soru cevap kısmında ülkesinin BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak üstlendiği çatışmaların çözümü ve barışın sağlanması rolüne ilişkin de açıklama yaptı.

Ülkesinin kendi deneyimlerine bakıldığında inanırlığı olduğunun altını çizen Coveney, "Bizim özellikle çatışma bulunan bölgelerde AB'deki tüm diğer ülkelerden daha fazla barış gücü misyonlarına katılımımız var ve buradaki deneyimimiz son derece önemli. Aynı zamanda İrlanda'nın net biçimde çatışmaların önlenmesiyle ilgili sesini yükselteceğini de ifade ettik." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin çatışmalara daha çıkmadan müdahale etmesi, çatışma çıktığında ise yapıcı bir rol oynaması gerektiğini söyleyen Coveney, ülkesinin ilkelerinden bir diğerinin ise hesap verilebilirliği sağlamak olduğunu vurguladı.

Uluslararası hukukun desteklenmesi ve görevini yerine getirebilmesi için çalışacaklarını belirten Coveney, "Konsey, uluslararası hukuku herhangi bir ülke ihlal ettiğinde onların hesap vermesini sağlanmasını istiyoruz. Bu son derece zor bir alan çünkü birçok güçlü çıkar söz konusu ve onların uluslararası hukukla ilgili kendi yorumları olabiliyor. Biz burada tutarlı ve adil olmaya çalışacağız. Zaman zaman da cesur olmaya, zaman zaman da dostlarımıza karşı sesimizi yükseltmeye çalışacağız." diye konuştu.

Coveney, Yemen, Suriye ve Libya gibi hem insani hem siyasi krizlerin yaşandığı yerlerin sesi olmaya çalışacaklarının da altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İşte onun için Ankara'yı daha Güvenlik Konseyi görevimizin başında ziyaret etmek istedim çünkü Türkiye'nin buradaki bakış açısını öğrenmek istiyorum. Türkiye birçok farklı alanda hem kendi öz çıkarları sebebiyle ama aynı zamanda birçok farklı bölgesel çatışmada da aktif rol oynuyor. İşte bu bizim ilişkilerimizi daha iyi geliştirmek ve Türkiye'nin bakış açısını anlamak için son derece önemliydi. Sayın Dışişleri Bakanı'yla ve Türkiye'yle konseydeki üyeliğimiz devam ettiği sürece birlikte çalışmak istiyoruz. Gerçekten birçok konuda desteğinizi ve iş birliğinizi isteyeceğiz. Bu süre içi bu süre içinde sizin için de adil bir ses olacağımıza inanıyorum."