Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, askeri erkan, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, Kanada'nın kuruluşunun 158'inci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bu senenin üstelik Türkiye ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 82'nci yıldönümü olduğuna işaret eden Gümrükçü, iki ülkenin son 80 yılda değer, karşılıklı saygı ve ortak çıkara dayalı güçlü bir ortaklık ve ilişki inşa ettiğini vurguladı.

Gümrükçü, "İşbirliğimiz, güvenlikten savunmaya, ticaretten bilime, kültürden eğitime kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır ve ortaklığımızın gücü ve dayanıklılığının bir göstergesidir." dedi.

Son küresel gelişmelerden dolayı iki ülke arasındaki ortaklığın önemine vurgu yapan Gümrükçü, "Birlikte çalışarak büyüme ve işbirliği için yeni yollar açabileceğimize ve aynı zamanda ortak endişeleri ve küresel zorlukları ele alabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Gümrükçü, serbest ticareti ve işbirliğini benimseyen iki hükümet olarak Türkiye ve Kanada'nın, özel sektörler arasında iş diyaloğunu aktif bir şekilde teşvik etmesini ve her fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Kanada parlamentosuna giren ilk Türk milletvekili Şima Açan'ı hatırlatan Gümrükçü, bunun "Kanada-Türk topluluğu için gurur verici olduğunu söyledi.

"KANADA'NIN TÜRKİYE İLE ORTAKLIĞI KAPSAMLI VE GİDEREK DERİNLEŞEN BİR İLİŞKİDİR"

Büyükelçi Hamilton da dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'nin yanı başında çatışma ve istikrarsızlıkların arttığını, bu ortamda Türkiye'nin bölgedeki istikrar sağlayıcı rolünün yalnızca görünür olmadığını aynı zamanda hayati önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin sadece mültecilere ev sahipliği yapmadığını aynı zamanda arabuluculuk yaparak ve diyalog kanallarını açık tutarak da kendini gösterdiğini belirten Hamilton, "Türkiye, kararlılıkla yürütülen diplomasinin bu dünyadaki gerçek önemini bizlere hatırlatmakta." dedi.

Hamilton, iki ülke arasındaki ittifakın ortak bir amaç ve güvene dayanan bir geçmiş ve deneyimle inşa edildiğinin altını çizerek, "NATO konuşlandırmalarından insani yardımlara Kuzey Kutbu'ndaki koruma çalışmalarından küresel barış misyonlarına kadar yalnızca güçle değil, inançla hareket ediyoruz." diye konuştu.

İkili ilişkilere dikkati çeken Hamilton, "Kanada'nın Türkiye ile ortaklığı, kapsamlı ve giderek derinleşen bir ilişkidir. NATO müttefikleri olarak bölgesel güvenliği teşvik etmek ve kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmak için omuz omuza çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Hamilton, karşılıklı ticaret hacminin yılda 5 milyar dolara yaklaştığına işaret ederek, Kanadalı şirketlerin Türkiye'nin havacılık, savunma altyapı ve teknoloji sektörlerine yatırım yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, davetlilere yemek ikramı yapıldı.