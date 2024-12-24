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Türkiye'nin askeri gücü titretti! 'Suriye ordusunu Türkler kuracak' diyerek duyurdular

Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından ülkenin ekonomik toparlanması ve silahlı kuvvetlerin gücünün artırılması, Suriye'de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Uluslararası basın ekonomi ve yeni oluşturulacak güçlü bir ordu için Türkiye'nin yeni Şam yönetimi için en yakın oyuncu olduğunu yazarken, Ermeni basını ise bugün servis ettiği bir haberde, bölgenin en büyük askeri gücüne sahip Türkiye'nin Suriye'deki yeni yönetime 300 bin kişilik düzenli ordunun kurulmasında yardımcı olacağını belirtti.

Star Gazetesi24 Aralık 2024 Salı 21:28 - Güncelleme:
Türkiye'nin askeri gücü titretti! 'Suriye ordusunu Türkler kuracak' diyerek duyurdular
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Suriye arenasında son yaşanan gelişmeler sınır komşusu iki ülke arasında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Yabancı basın özellikle Suriye'nin altyapı ve ekonomik toparlanmasında Türkiye'nin etkili bir rol oynayacağını ifade ederken, bu alanda Türk şirketlerinin güçlü bir donanıma sahip olduğunu duyurdu. Ülke ekonomisi uzun yıllar süren iç savaşla birlikte kan kaybederken, Suriye'nin askeri gücü ise ağır yara aldı.

300 BİN KİŞİLİK ORDUYA TÜRKİYE DANIŞMANLIK EDECEK

Ermenistan medyasında yer alan bir haberde ise, Türkiye'nin, Suriye'deki yeni yönetime 300 bin kişilik düzenli ordunun kurulmasında yardımcı olacağı ve yeni ordunun kurulmasında Türk askeri danışmanların ve uzmanların görev alacağı iddia edildi.

Haberde açıklamalarına yer verilen Suriyeli General Ahmed Osman, "Amacımız bir yıl veya bir buçuk yıl içinde 300 bin kişilik bir ordu kurmak. Ülke içindeki zor durum ve İsrail tehdidi bunu gerekli kılıyor" dedi.

Haberde, ilk etapta 70-80 bin kişilik Suriye ordusunun çekirdeği oluşturulacağı, en kısa sürede ise bu sayının 150-200 bine ulaşacağı aktarıldı.

SUÇA KARIŞMAMIŞ REJİM GÜÇLERİ ORDUDA GÖREV ALABİLECEK

Osman'ın ayrıca "İdlib'den Heyet Tahrir Şam grubunun 50 bin askeri ile Beşşar Esed rejiminin suçlarına karışmamış askeri ve istihbarat görevlileri, oluşturulacak yeni Suriye ordusuna dahil edilecek. Türkiye'nin askeri desteği bu aşamada olağanüstü önem taşıyor" ifadelerini kullandığı ifade edildi.

Ermeni basınında yer alan haberde ayrıca, Türkiye'nin askeri birliklerinin ise Suriye'de hayati öneme sahip beş bölgede konuşlandırılacağı vurgulandı.

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