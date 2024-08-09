Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çektiler: İsrail için önemli bir zorluk oluşturabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bir zamanlar Libya ve Karabağ'da yapmış olduğu gibi Filistinliler'e yardım etmek için İsrail'e girebileceğine yönelik sözleri dünyada ses getirmeyi sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ele alan Asya basını, "Türkiye gerçekten İsrail'le savaşacak mı?" başlığıyla çarpıcı bir analiz yazısı kaleme aldı.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİLER

Yazıda, "Küresel Müslüman nüfusu, İsrail'e karşı cezalandırıcı eylem eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğrarken, Türkiye'nin müdahalesi potansiyel olarak onu İslam dünyasında lider bir güç olarak konumlandırabilir. Böyle bir hareketin küresel düzen üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemeldir" ifadelerini kullanıldı.

Doğrudan bir çatışma olasılığının düşük olsa da Türkiye'nin İsrail'e karşı tüm olası seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

Türkiye'nin, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), İsrail'e karşı açtığı davaya müdahillik bildiriminde bulunmasına atıfta bulunuldu.

Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük askeri ve gelişmiş mühimmat teknolojisine sahip olduğuna vurgu yapılan analiz yazısında, "Türkiye'nin ünlü insansız hava araçları da dahil olmak üzere büyük bir askeri güç olduğuna şüphe yok. Ankara'nın savaşa dahil olması, coğrafi sınırlamalarla ve savaş deneyimi eksikliğiyle karşı karşıya olan İran, Mısır veya Suudi Arabistan'ın aksine, İsrail için önemli bir zorluk oluşturabilir" denildi.