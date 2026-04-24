AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 24 TV ekranlarında yayınlanan Brifing Saati programında Furkan Kaya'nın sorularını cevapladı.

ABD ve İran arasında yürütülen barış müzakerelerine değinen Yalçın, "Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bir arka kanal diplomasisiyle mesele en azından tarafların bazı meseleler üzerinde anlaşması mantığıyla ilerliyor" dedi.

HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ?

Hürmüz Boğazı hakkında ise Yalçın, "Ben Trump'ın en azından basit bir anlaşma olsa bile bir anlaşma alarak aynı zamanda Hürmüz meselesini de çözmek istediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELERDE KİM TAVİZ VERECEK?

İran'ın varlıklarının serbest bırakılması halinde ve Hürmüz savaştan önceki şartlara dönülebilirse, o zaman bir barış anlaşmasının olabileceğini bildiren Yalçın, "Hürmüz üzerinden İran, şu an zamanın kendi lehine olduğunu düşünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE SAVAŞA NASIL BAKIYOR?



"Türkiye sulh ile çözüm istiyor"



"MESELENİN SULH İLE ÇÖZÜLMESİ YÖNÜNDE POZİSYON KOYDUK"

Türkiye'nin çatışmaların başından itibaren meselenin barış ile çözülmesi yönünde pozisyon aldığını ifade eden Yalçın, "Ne biz bu işin parçası olalım istiyoruz ne de tarafların bu meseleyi büyüterek daha fazla savaşarak bölgeye zarar vermelerini istiyoruz. Bununla ilgili çabalarımız devam ediyor. Biz Türkiye olarak bütün bu çevremizde olan süreçleri çok yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.