  • Türkiye'nin barış diplomasisi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Çevremizde olanları çok yakından takip ediyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ABD-İran müzakereleri hakkında “Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bir arka kanal diplomasisiyle mesele en azından tarafların bazı meseleler üzerinde anlaşması mantığıyla ilerliyor” dedi. Türkiye'nin barış diplomasisi hakkında ise Yalçın, “Biz bu sürecin başından itibaren bu meselenin sulh ile çözülmesi yönünde pozisyon koyduk. Ne biz bu işin parçası olalım istiyoruz ne de tarafların bu meseleyi büyüterek daha fazla savaşarak bölgeye zarar vermelerini istiyoruz. Bununla ilgili çabalarımız devam ediyor. Biz Türkiye olarak bütün bu çevremizde olan süreçleri çok yakından takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 20:25 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 24 TV ekranlarında yayınlanan Brifing Saati programında Furkan Kaya'nın sorularını cevapladı.

ABD ve İran arasında yürütülen barış müzakerelerine değinen Yalçın, "Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bir arka kanal diplomasisiyle mesele en azından tarafların bazı meseleler üzerinde anlaşması mantığıyla ilerliyor" dedi.

HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ?

Hürmüz Boğazı hakkında ise Yalçın, "Ben Trump'ın en azından basit bir anlaşma olsa bile bir anlaşma alarak aynı zamanda Hürmüz meselesini de çözmek istediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELERDE KİM TAVİZ VERECEK?

İran'ın varlıklarının serbest bırakılması halinde ve Hürmüz savaştan önceki şartlara dönülebilirse, o zaman bir barış anlaşmasının olabileceğini bildiren Yalçın, "Hürmüz üzerinden İran, şu an zamanın kendi lehine olduğunu düşünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"MESELENİN SULH İLE ÇÖZÜLMESİ YÖNÜNDE POZİSYON KOYDUK"

Türkiye'nin çatışmaların başından itibaren meselenin barış ile çözülmesi yönünde pozisyon aldığını ifade eden Yalçın, "Ne biz bu işin parçası olalım istiyoruz ne de tarafların bu meseleyi büyüterek daha fazla savaşarak bölgeye zarar vermelerini istiyoruz. Bununla ilgili çabalarımız devam ediyor. Biz Türkiye olarak bütün bu çevremizde olan süreçleri çok yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

