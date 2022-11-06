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Türkiye'nin başarısını analiz ettiler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kartı var

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra anlaşmaya yeniden katılmasını analiz eden Financial Times, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kartı var' yorumunda bulundu.

6 Kasım 2022 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Türkiye'nin başarısını analiz ettiler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kartı var
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Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin ardından Rusya'nın tahıl anlaşmasına tekrar geri dönmesinin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın yeniden aktif hale getirilmesi dünyada konuşulmaya devam ediyor.

Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz eden Financial Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta sonu Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatını kolaylaştıracak anlaşmadan aniden çekilme kararının küresel gıda krizini yeniden tetikleme riskini getirdiğini belirtti.

Ancak günler sonra Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra anlaşmaya yeniden katıldığına dikkat çekildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇOK KARTI VAR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kartı var" ifadesinin yer aldığı haberde, "Putin, bu hafta Erdoğan'ın tarafsızlığını ve anlaşmaya dönerken yoksul ülkelere yardım etme kararlılığını övdü. Analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor" denildi.

Diyaloğun sürdürülmesinin sadece Türkiye ve Rusya için değil, NATO için de önemli olduğu ifade edilerek, "Birisi Rusya ile konuşabilmeli." vurgusu yapıldı.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceğini" duyurmuştu.

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