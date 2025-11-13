İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2603
  • EURO
    49,3669
  • ALTIN
    5706.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin bilim üsleri kapılarını açıyor: Gençlere keşif ve üretim daveti
Güncel

Türkiye'nin bilim üsleri kapılarını açıyor: Gençlere keşif ve üretim daveti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gençleri, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren TÜBİTAK destekli bilim merkezlerine davet etti.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Türkiye'nin bilim üsleri kapılarını açıyor: Gençlere keşif ve üretim daveti
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde doğa bilimleri, matematik, teknoloji, astronomi, havacılık, uzay ve daha birçok alanda düzenlenen atölyelerle bilimi eğlenceyle buluşturduklarını belirterek, "Gençlerimizi bilimin parıltılı dünyasında buluşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerden TÜBİTAK destekli bilim merkezlerini ziyaret etmelerini istedi.

Bilim merkezlerinin gençleri beklediğini belirten Kacır, ara tatil döneminde, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde gençleri, bilimsel keşiflere, yenilikçi düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye davet etti.

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde doğa bilimleri, matematik, teknoloji, astronomi, havacılık, uzay ve daha birçok alanda düzenlenen atölyelerle bilimi eğlenceyle buluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tatilde, deneyimleyerek öğrenin, merakınızı bilimle derinleştirin, hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürün. Size en yakın TÜBİTAK bilim merkezini ziyaret ederek program detaylarını alabilir, atölyelere katılabilirsiniz. Gençlerimizi bilimin parıltılı dünyasında buluşmaya davet ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.