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Türkiye'nin çabaları sonuç verdi! Suriye tekrar masadaki yerini aldı

Suriye'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri tekrar alması için büyük çaba sarf eden Türkiye'nin girişimleri ile Suriye'nin İİT üyeliğine dönüşünün yolu açıldı.

HABER MERKEZİ7 Mart 2025 Cuma 23:07 - Güncelleme:
Türkiye'nin çabaları sonuç verdi! Suriye tekrar masadaki yerini aldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı, Cidde'de düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın gündemine, Türkiye'nin girişimleriyle, Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusu eklendi.

Toplantıda, Türkiye'nin de katkı sunduğu bir karar tasarısı kabul edildi ve Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırılmış oldu.

ŞEYBANİ TOPLANTIYA DAVET EDİLDİ

Kararın kabulünün ardından Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani toplantıya davet edildi ve Suriye'yi temsilen ülke masasındaki yerini aldı.

24 Haziran 2012 tarihinde Cidde'de düzenlenen Bakanlar seviyesindeki İİT Olağanüstü İcra Komitesi'nde, Suriye'deki durum da ele alınmış ve devrik Beşşar Esed rejiminin kendi halkına yönelik şiddetinin hız kazandığı o dönemde Suriye'nin İİT üyeliğinin askıya alınmasına yönelik bir tavsiye kararı çıkmıştı. Akabinde ise, 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke'de düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi'nde alınan kararla Suriye'nin İİT üyeliği askıya alınmıştı.

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