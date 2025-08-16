Türkiye'nin çalışmalarına hayran kaldılar... Suriyelilerin gönüllü dönüşü hız kazandı

Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecinin her adımı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarla tam bir iş birliği içinde yürütülüyor. Bu süreçte kayıt işlemlerinden ulaşım planlamasına kadar her detay, insan onuruna yakışır şekilde planlanıyor.

Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi.

Gönüllü geri dönüş işlemleri için internet üzerinden randevu almış olan Suriyeliler, tüm işlemlerini koordinasyon merkezinde tamamlıyor. Aileler, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş işlemlerinin ardından otobüslerle sınır kapılarına doğru yola çıkıyor.

Türkiye'ye teşekkür eden Suriyeliler, ayrılığın hüznü ile vatanlarına kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyor:

"Çok mutluyum ve çok üzgünüm. Türkiye'yi çok özleyeceğim. Ama orada beni yeni bir hayat bekliyor."

"Ben burada 10 sene yaşadım ve çok mutlu oldum. Herkes de bize sahip çıktı. Ben burada okula gittim. Ama artık bizim ülkemizde hiç savaş yok. Bunun için gideceğiz."

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş için sırasıyla şu işlemler gerçekleştiriliyor:

1-Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeli, randevu.goc.gov.tr adresi üzerinden ikamet ettiği şehirdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden randevu alınır. Randevu, ikamet ettiği şehirdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden aynı gün verilir.

2-İkamet ettiği şehirdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Gönüllü Geri Dönüş Formu, çıkış yapılacak sınır kapısının bulunduğu şehre seyahat için Yol İzin Belgesi ve gerekli ise muvafakatname belgesi düzenlenir.

3-Sınır kapısında parmak izi doğrulamaları yapılır. Evrak kontrollerinde eksik evrakları bulunanların sınır kapısında mümkünse evrakları tamamlanır.

4-Sınır kapısındaki İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri tamamlananların, gümrük işlemlerinin ardından sınır kapısından çıkışı sağlanır.

- Bu süreçte gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyelilere eşyalarını ve araçlarını götürebilmeleri için de kolaylıklar sağlanıyor.

- Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyelinin işlemleri, bulunduğu ilde yapılabildiği gibi, doğrudan sınır kapısına gidilmesi halinde de gerçekleştirilebilmektedir. İşlemlerin, daha kolay gerçekleştirilebilmesi için, ikamet edilen ilde yapılması büyük bir önem taşımaktadır.

Gönüllü geri dönüş için çıkış yapılabilen kara hudut kapıları:

1) Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısı

2) Hatay Yayladağı Kara Hudut Kapısı

3) Hatay Zeytindalı Kara Hudut Kapısı

4) Kilis Öncüpınar Kara Hudut Kapısı

5) Kilis Çobanbey Kara Hudut Kapısı

6) Gaziantep Karkamış Kara Hudut Kapısı

7) Şanlıurfa Akçakale Kara Hudut Kapısı

"TÜRKİYE'DEN ÖĞRENİLECEK ÇOK ŞEYLER VAR."

Gönüllü geri dönüşler Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gözlemlenmekte, yani 3. göz şahitliğinde gerçekleştiriliyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de Ocak ayında ülkemizi ziyaretinin ardından yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin gönüllü geri dönüşler konusunda hazırladığı planın çok başarılı bir şekilde ilerlediğini tüm dünya kamuoyuna ifade etmişti. Türkiye'nin yürüttüğü gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş çalışmaları konusunda kurulan sistemin diğer ülkelere de örnek olması gerektiğini söyleyen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Türkiye'den öğrenilecek çok şeyler var." diye konuşmuştu. Grandi, Türkiye'nin Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüşlerle ilgili çalışmaları hakkında "O kadar kapsamlı ve titiz hazırlanmış ki bu plan hakkında bir kitap bile yazılabilir" ifadelerini kullanmıştı.