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Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Senegal arama kurtarma ekibi için davet verildi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye giden Senegal arama kurtarma ekibi onuruna Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde davet verildi.

AA2 Mart 2023 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Senegal arama kurtarma ekibi için davet verildi
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Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde düzenlenen davete, 30 kişilik arama kurtarma ekibi, ekibin bağlı olduğu itfaiye birimi yetkilileri ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Sağman, "oğullarım" diye hitap ettiği ekibe 15 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına destek verdikleri için teşekkür etti.

Sağman, Senegal'in ilk günden bu yana Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu, toplumun her kesiminden destek gördüklerini söyledi.

Ekibin kaptanı Djibril Sall de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğiyle koordineli şekilde hareket ettiklerini ve Büyükelçi Sağman'ın sürecin başından bu yana kendilerine çok destek olduğunu kaydetti.

Sall, Hatay'da 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremi de yaşadıklarını, böylece depremzedelerle daha iyi empati yapabildiklerini vurguladı.

Programın sonunda, arama kurtarma ekibinde yer alan tüm personele teşekkür belgesi takdim edildi.

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