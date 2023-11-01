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  • Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke temsilcisinden Şuşa'da toplantı
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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke temsilcisinden Şuşa'da toplantı

Şuşa'da 'TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin Tiyatro Yöneticileri 9. Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, KKTC ve Gagavuz Yeri'nden(Moldova) temsilciler katıldı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke temsilcisinden Şuşa'da toplantı
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Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, "Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Üyesi Ülkelerin Tiyatro Yöneticileri 9. Toplantısı" yapıldı.

TÜRKSOY'dan yapılan açıklamada, toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, KKTC ve Gagavuz Yeri (Moldova) devlet tiyatroları yöneticilerinin katıldığı bildirildi.

Toplantıda, TÜRKSOY'a üye ülkelerde tiyatro alanında gerçekleştirilen faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve onların giderilmesinin yolları, tiyatrolar arasında işbirliği konuları, kardeş ülke yazarlarının eserlerinin üye ülkelerin tiyatro repertuarlarına dahil edilmesi, yönetmen ve sahne ressamlarının karşılıklı davet edilmesi gibi konular ele alındı.

Sonuç Bildirisi'nin imzalanmasıyla sona eren toplantının ardından katılımcılar, Şuşa'nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

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  • tiyatro yöneticileri
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