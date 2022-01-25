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Türkiye'nin denizaşırı rakipleri zorda! İki ateş arasında kaldılar

S-400 sonrası Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinde ara buluculuk rolüne soyunması denizaşırı rakiplerini zor duruma soktuğu ifade edildi.

Star.com.tr25 Ocak 2022 Salı 17:15 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 17:17
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Rus medyası Ukrayna-Rusya krizi sonrası Türkiye'nin üstlendiği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğu vurgulanan haberde Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin satın alınması sonrası Washington ile Ankara arasında yürütülen müzakerelerin yoğunlaştığına dikkat çekildi.

Türkiye ile gergin olan durumdan memnun olmayan ABD'nin Türkiye'nin F-16 talebini kabul edeceği yönünde bilgilerin geldiği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN DENİZAŞIRI RAKİPLERİ ZORDA! İKİ ATEŞ ARASINDA KALDILAR

Amerikalı kongre üyeleri ve senatörlerin iki ateş arasında koşuşturduğu belirtilen haberde, "ABD, Türkiye'ye karşı sert duruşun Ankara'nın Moskova ile yakınlaşmasını daha da artıracağını anlıyorlar" denildi.

S-400 sonrası Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin Ukrayna krizindeki ara buluculuk rolünün önemine dikkat çekildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye, Ukrayna çevresinde gelişen durumdan ve Rusya ile Batı arasındaki çatışmadan yararlanarak denizaşırı rakiplerini zor duruma soktu"

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