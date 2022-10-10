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Türkiye'nin desteğiyle yapıldı! ''Altın çağını yaşıyor''

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin iki önemli kenti Novi Pazar ile Tutin'i birbirine bağlayan kara yolu Türkiye'nin desteğiyle yeniden yapıldı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy yolun Sancak'a daha çok yatırımcı getireceğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin 'altın çağını' yaşadığını kaydetti.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
Türkiye'nin desteğiyle yapıldı! ''Altın çağını yaşıyor''
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Türk firması Taşyapı tarafından yeniden yapılan yol, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ve yetkililer ile vatandaşların katılımıyla ulaşıma açıldı.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE YAPILDI! "ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Vucic, projeyi destekleyen Türkiye'ye teşekkür ederek, bu tarz işlerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar iyi olduğunu göstermek için önemli olduğunu söyledi.

Aksoy da yolun Sancak'a daha çok yatırımcı getireceğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin "altın çağını" yaşadığını kaydetti.

Turanlı da firmaya güvendikleri için yetkililere teşekkür etti.

Sancak'ın en önemli güzergahlarından, 40 yıldır onarılmayı bekleyen yolun Novi Pazar ve Tutin halkı için büyük anlam ifade ettiği belirtildi.

Taşyapı tarafından 22 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmalara 2019'da başlanmıştı.

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