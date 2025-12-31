İSTANBUL 5°C / -2°C
Güncel

Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesine uluslararası takdir! DMM'ye IPRA'dan ödül

İletişim Başkanı Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen 2025 Altın Küre Ödülleri'nde “Dezenformasyonla Mücadele” kategorisinde ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

31 Aralık 2025 Çarşamba 10:36
Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesine uluslararası takdir! DMM'ye IPRA'dan ödül
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Dezenformasyonla Mücadele' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dezenformasyonla kararlılıkla mücadele eden, hakikati merkeze alan, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini önceleyen iletişim çalışmalarımızı ulusal ve küresel ölçekte sürdürmeye devam edeceğiz."

