İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2026 Pazartesi / 14 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6427
  • EURO
    53,3291
  • ALTIN
    6015.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin diplomasisi sahada sonuç verdi! İki ülke yeniden aynı masada
Güncel

Türkiye'nin diplomasisi sahada sonuç verdi! İki ülke yeniden aynı masada

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Addis Ababa'da bir araya geldi. İki lider güvenlik, ekonomik kalkınma ve bölgesel istikrar konularını ele aldı. Türkiye'nin arabuluculuğuyla imzalanan Ankara Bildirisi sonrası normalleşme sürecine giren Somali-Etiyopya ilişkilerinde bu zirve önemli bir adım olarak değerlendirildi.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
Türkiye'nin diplomasisi sahada sonuç verdi! İki ülke yeniden aynı masada
ABONE OL

Somali ve Etiyopya arasında Kızıldeniz krizi nedeniyle gerilen ilişkiler, Türkiye'nin arabuluculuğuyla yeniden rayına oturdu. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, bu sürecin en somut adımlarından birini atarak Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki ülke liderlerinin bir araya geldiği zirve, bölgesel istikrar açısından kritik mesajlar içerdi.

MAHMUD VE ABİY AHMED'DEN ADDİS ABABA'DA KAPSAMLI GÖRÜŞME

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, güvenlik, ekonomik kalkınma ile bölgesel istikrar alanlarında işbirliğini artırmak amacıyla Etiyopya'ya bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Başbakan Abiy Ahmed ile bir araya gelen Mahmud, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik, siyasi işbirliği ve ekonomik konuları ele aldı.

ABİY AHMED'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: "ORTAK KADERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin güven ve karşılıklı saygı temelinde ilerlediğini belirterek, "Etiyopya ve Somali sadece sınırları değil, bizim için en değerli olan şeyi, halklarımızı ve ortak kaderimizi paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise liderlerin karşılıklı önem taşıyan ikili meseleleri ele aldığı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU VE KIZILDENIZ KRİZİNİN ARKA PLANI

Somali ve Etiyopya arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan Ankara Bildirisi ile diplomatik temasları yeniden başlatma konusunda anlaşılmasının ardından son dönemde iyileşme sürecine girmişti.

İlişkiler, Etiyopya'nın 2024 yılında Somaliland ile Kızıldeniz'e erişim konusunda yaptığı anlaşmanın ardından gerilmiş, Mogadişu yönetimi söz konusu anlaşmayı Somali'nin egemenliğine aykırı olarak nitelendirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.