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  • Türkiye'nin dört bir yanında Hamas lideri İsmail Haniye için saf tutuldu
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Türkiye'nin dört bir yanında Hamas lideri İsmail Haniye için saf tutuldu

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail tarafından Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi. Şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) düzenlenen Türkiye'nin 81 ilinde genel itibari ile bugün merkez camilerinde ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Bazı illerde ise gıyabi cenaze namazı kılınması adına cuma gününe ertelendi.

1 Ağustos 2024 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
Türkiye'nin dört bir yanında Hamas lideri İsmail Haniye için saf tutuldu
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazına kamu kurumu temsilcileri, STK yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından yayımlanan bildiride şu cümleler yer aldı:

"Bugün, Filistin halkının cesur lideri İsmail Haniye, Katil İsrail'in düzenlediği hain bir suikast sonucu şehit olmuştur. Haniye'nin hayatı boyunca sergilediği mücadele ve direniş, "Bir kişiye iman varsa, ona bütün kâinat karşı gelebilir. Çünkü o bir kişi, imanı sayesinde kâinattan daha güçlüdür." düşüncesinin canlı bir örneğiydi. Ramazan Bayramı'nda üç oğlu ve dört torunu, terörist İsrail tarafından şehit edildiğinde "Ne oğullarımın ne de benim kanım, şehitlerimizin kanından daha değerlidir. Gazze ve Filistin'in tüm şehitleri benim oğlumdur, kızımdır" demişti. İnancı ve adanmışlığıyla, kendi çocuklarını şehit verdiği bu kutsal yolda, nihayetinde kendisi de şehitlik makamına ulaştı.

Filistin davası, Siyonist köpeklerin suikastlarıyla birlikte ölseydi, Şeyh Ahmed Yasin'le biterdi. İsmail Haniye de şehitler ufkunda yerini aldı. Bu hain saldırı, bir kez daha "Küfür bir yapı ise, o yapıyı direniş ve iman temelleriyle yıkmalıyız." sözlerinin doğruluğunu gözler önüne serdi. Filistin halkının haklı mücadelesi, inanç temelleri üzerinde yükselen bir direnişin sembolüdür. "Bu dava, yürekte yanar; yanmazsa, sönük kalır."

81 ilimizdeki camilerde, Filistin'in cesur lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak ve ardından düzenlenecek basın açıklamasında Katil İsrail'in devlet terörizmi bir kez daha lanetlenecektir. Katil İsrail'in bu insanlık dışı eylemleri karşısında Filistin halkının haklı davasının yanında olacağımızı ve desteklemeye devam edeceğimizi buradan duyuruyoruz.

İsrail'i lanetliyor, Filistin'in kahraman evladı İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Mücadelesi, bizlere ve gelecek nesillere bir miras olarak kalacaktır. Filistin halkının özgürlüğü için mücadele eden bütün şehitleri rahmetle anıyor, bu kutsal davada birlik ve beraberlik içinde olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Şunu da ifade edelim ki katil İsrail, yaptığının yanına kar kalacağını zannetmesin. Biz iman ettik, ölümsüzlüğü tattık. Ayette dediği gibi, "De ki: Ey kâfirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz."

  • İsmail Haniye
  • Hamas lideri
  • Gıyabi cenaze namazı

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