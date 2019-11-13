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Türkiye'nin dünya gündemine oturan terörle mücadele etiketine Twitter'dan sansür

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın görüşmesi öncesinde '#TurkeyFightsISISandYPG' (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci oldu. Kısa süre sonra etiket Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği konuya ilişkin olarak, 'Bu sansür kabul edilemez' ifadelerini kullandı. Öte yandan sansür karşısında sosyal medya kullanıcıları '#ErdoganTrumpMeeting' etiketiyle paylaşımlarına devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi öncesinde “#TurkeyFightsISISandYPG” (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci oldu.
 
Söz konusu etiket ile birlikte, sosyal medyada terörle mücadeleye ilişkin birçok paylaşımda bulunuldu.
Ayrıca, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), konuya ilişkin olarak daha sonra Twitter üzerinden şu açıklamada bulundu:
 
Türkiye’nin teröre karşı mücadelesinin anlatıldığı "#TurkeyFightsISISandYPG” tagi Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü. Bu sansür kabul edilemez.
Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları sansüre rağmen '#ErdoganTrumpMeeting' etiketiyle paylaşımlarına devam ediyor.
 

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

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