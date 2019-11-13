Türkiye'nin dünya gündemine oturan terörle mücadele etiketine Twitter'dan sansür Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın görüşmesi öncesinde '#TurkeyFightsISISandYPG' (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci oldu. Kısa süre sonra etiket Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği konuya ilişkin olarak, 'Bu sansür kabul edilemez' ifadelerini kullandı. Öte yandan sansür karşısında sosyal medya kullanıcıları '#ErdoganTrumpMeeting' etiketiyle paylaşımlarına devam ediyor.