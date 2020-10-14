Türkiye'nin egemenlik hakkını hazmedemediler: 'Tutarlı olun' uyarısı

14 Ekim 2020 Çarşamba 08:15 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 08:15

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’de 10 gün süreyle doğalgaz ve petrol aramak için sismik araştırma çalışmalarına başlamasına Yunanistan, Almanya ve ABD’den art arda tepkiler geldi. Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas “Oruç Reis bölgede olduğu sürece Türkiye ile istikşafi temaslarda bulunmayacağız” dedi. Petsas, Oruç Reis’in Meis Adası yakınlarına gönderilmesi kararının “bölgede barışa doğrudan bir tehdit” olduğunu savundu.

Oruç Reis’le ilgili kararın ardından Ankara’ya yapacağı ziyareti iptal eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye’nin Meis çevresindeki doğalgaz arama faaliyetlerini durdurmasını” istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara’nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz’e göndermesine dair 11 Ekim’de yaptığı açıklamayı esefle karşıladığını duyurdu.

‘TUTARLI OLUN’ UYARISI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri’nin yaptığı eleştiriye cevap verdi. Aksoy “Sevilla Haritası’nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD’nin, Oruç Reis’in Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinde de var” dedi.