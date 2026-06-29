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Türkiye'nin elektrik haritasını değiştirecek! Akkuyu için geri sayım başladı

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesine sonbaharda nükleer yakıt yükleneceğini ve ünitenin devreye alınacağını açıkladı. Temmuzda başlaması planlanan sıcak testler, santralin faaliyete geçmeden önceki son büyük sınavı olacak.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 19:55 - Güncelleme:
Türkiye'nin elektrik haritasını değiştirecek! Akkuyu için geri sayım başladı
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Türkiye'nin en büyük enerji yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik bir eşiğe gelindi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un başındaki isim Alexey Likhachev, birinci ünitenin devreye alınmasına ilişkin somut tarihleri paylaştı. Açıklamaya göre temmuzda sıcak testlere geçilecek, ardından sonbaharda nükleer yakıt yüklemesi gerçekleşecek.

LİKHACHEV'DEN AKKUYU NGS İÇİN SOMUT TAKVİM

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesine nükleer yakıt yüklenilmesi ve ünitenin devreye alınmasının sonbaharda planlandığı bildirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

TEMMUZDA SICAK TESTLER BAŞLIYOR

Rosatom'un temmuzda, ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması niteliğindeki "sıcak testlere" geçmeyi planladığını belirten Likhachev, bu süreçte reaktör ekipmanları ve sistemlerinin tasarım koşullarındaki güvenilirliğinin sınanacağını kaydetti.

Likhachev, testlerin başarıyla tamamlanması halinde sonbaharda yakıt yüklemeye ve üniteyi devreye almaya başlayacaklarını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK TALEBİNİN YÜZDE 10'U TEK SANTRALDEN

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı öngörülüyor.

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