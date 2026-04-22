  Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin megavatı aştı
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin megavatı aştı

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, mart ayı sonu itibarıyla 125 bin 78 megavata yükseldi.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 11:48
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi kurulu gücünün toplam kurulu güç içindeki payı 26 bin 478 megavatla yüzde 21,2'ye ulaştı.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, bu yılın mart ayında da yükselişini sürdürdü. Ülkenin elektrik kurulu gücü, mart sonu itibarıyla 125 bin 78 megavata yükseldi.

Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,4'üne karşılık gelen 78 bin 281 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

Mart sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde rüzgarın payı 15 bin 39 megavata ulaştı, rüzgar enerjisinin toplam üretimdeki payı da yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise martta yüzde 33,2'lik payla 41 bin 517 megavata yükseldi. Böylece, toplam kurulu gücün 3'te 1'i rüzgar ve güneşten oluştu.

- "YIL SONUNDA TOPLAM KURULU GÜÇTE EN BÜYÜK PAY GÜNEŞİN OLACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, verilere ilişkin değerlendirmesinde, elektrik kurulu gücünün her geçen gün artmaya devam ettiğini, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payının da yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Mart sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 478 megavatla güneşin payının yüzde 21,2'ye ulaştığına işaret eden Bayraktar, "2025 yılında yaklaşık 6 bin megavat güneş, 2 bin megavat rüzgar kurulu gücünü devreye alarak bu alanda bir rekor kırdık. Güneş ve rüzgar yatırımları, büyük bir hızla devam ediyor. Bu yıl sonunda toplam kurulu güçte en büyük pay güneşin olacak." ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre mart sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyle:

KaynakKurulu Güç (MW)Pay (%)
Hidroelektrik32 bin 33425,9
Güneş26 bin 47821,2
Doğal Gaz25 bin 4120
Rüzgar15 bin 3912
Yerli Kömür11 bin 5659,2
İthal Kömür10 bin 4568,4
Biyokütle2 bin 3671,9
Jeotermal17981,4
Toplam125 bin 78100

