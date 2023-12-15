Türkiye'nin en büyüğü olacak! Bakanlık ve TOKİ işbirliği ile temelleri atıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile Türkiye'nin en büyük hal ve gıda toptancı sitesi olacak projenin ilk etabında 210 adet dükkanın temeli atıldı. Temel atma törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara milletvekili Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan katıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki burada yaptığı konuşmada, "Bu gün burada Türkiye'nin en büyük kuru gıda ve hal kompleksinin temelini atıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Aslında deprem sonrası süreçte TOKİ'mize özellikle dışarda herhangi bir iş yapmamasını, bir an önce deprem bölgesi konutlarının ayağa kaldırılması işinin en önemli işi olduğunu başından sonuna kadar çok ısrarlı bir şekilde vurguladık. Fakat bir taraftan sosyal konut denilince, birde esnaf siteleri olunca bu prensiplerimizden hafifçe vazgeçerek taviz verdiğimizi de burada itiraf edelim. Sebebine gelince bende bir esnaf çocuğuyum. İş yeri önemli, dükkan kıymetli" ifadelerini kullandı.

TOKİ marifetiyle 15 milyar lirayı bulacak olan bir maliyetle ortaya çıkacak bin yüz adet büyük iş yerlerini yapacaklarını belirten Özhaseki, "Buradaki tüm esnaflarımıza dükkanlarını teslim edeceğiz. İnşallah siz de burada kendi işlerinizi yapacaksınız. Tüm dünyaya buradan ürün satacaksınız. İhracatı geliştireceksiniz, istihdam sağlayacaksınız. Bizde bunlara bakıp tabii ki mutlu olacağız ve sizlere dua edeceğiz" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Fuat Oktay burada yaptığı konuşmada, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığımız ve TOKİ işbirliği ile Ankara'ya ve Ankara markasına da yeni değerler katacak yeni bir projeye bu gün başlanıyor. 750 metrekare ila 3000 metrekare arasında dükkanların yer alacağı gıda toptancı hali ilk iki etapta, sonunda da yine meyve ve sebze hali olarak da onun da ekleneceği üç etaptan oluşan bin yüz dükkanı olan bir projeden bahsediyoruz. Bu sadece dükkanlardan oluşan bir proje olmayacak aynı zamanda üreten, pazarlayan hem iç pazara hem de yurtdışına pazarlayan bir merkez olması sebebiyle de önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Program temeli atılan proje için edilen dua ve akabinde çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.