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Türkiye'nin en büyüğü TCG Anadolu Kocaeli'nde ziyaretçileriyle buluştu

İzmit Körfezi'ne demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kocaeli'nde ziyarete açıldı.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
Türkiye'nin en büyüğü TCG Anadolu Kocaeli'nde ziyaretçileriyle buluştu
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Helikopter ve uçak taşıma kabiliyetine sahip ilk çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu'yu görmek için 1 Mart Vapur İskelesine gelenler, saat 13.00'den itibaren güvenlik kontrolünden geçti.

TCG Anadolu'yu görmek için yoğunluk oluşturanlar, açıkta demirleyen gemiye vapurlarla taşındı.

"TCG ANADOLU TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BİR GÖSTERGESİ"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere, TCG Anadolu'yu gözleri yaşararak gezip incelediğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve donanmanın geldiği seviyeyi görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yavuz, TCG Anadolu'nun Türkiye Yüzyılı'nın bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, herkesi 6 Aralık'a kadar İzmit Körfezi'nde kalacak gemiyi ziyaret etmeye çağırdı.

Kıbrıs gazisi Ekrem İşçioğlu (74), bugün hayatının en güzel günü olduğunu dile getirerek, "Bu gemiyi yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. TCG Anadolu çok modern bir gemi. Ordumuza hayırlı olsun." dedi.

Emekli polis memuru Yavuz Demircan (50) ise TCG Anadolu'yu gururla gezdiklerini kaydetti.

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