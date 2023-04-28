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Türkiye'nin en büyük askeri gemisi! TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını sürüyor

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını devam ediyor. Bugün gemiyi 7 bin 491 kişi ziyaret ederken, toplam ziyaretçi sayısı ise 115 bin 607'ye ulaştı.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 21:08 - Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi! TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını sürüyor
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Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti.

İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi öncesi 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi. Geçiş sonrası gemi Sarayburnu Limanı'na demirleyerek yeniden ziyarete açıldı.

TCG Anadolu bugün de 7 bin 491 kişi tarafından ziyaret edildi. Gemiyi şimdiye kadar toplamda ise 115 bin 607 kişi gördü.

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