Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalarda bulundu.
Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi, sözde çevrecilere rağmen söz verdiğimiz güzellikte tamamlamanın sevinicini hep birlikte yaşıyoruz.
- Canla başla çalıştığımız o günlerde şu güzelim Millet Bahçesi için neler neler söylemişlerdi. Buraya binalar dikilecek, her yer beton olacak dediler ve bu yalanları söylediler.
- Tüm bu eserleri aynı anda başlatacak güce, kesintisiz sürdürecek tecrübeye, hakkıyla tamamlayacak kudrete sahip tek bir ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.
- Bugün Türkiye, bir yandan deprem bölgesinde ki kardeşlerimize 304 bin yeni yuvayı en hızlı şekilde sahiplerine teslim ederken hedeflediği 453 bin konut sayısına emin adımlarla yürüyen bir ülkedir.