"Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen ve sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbulluların hizmetine açılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi, sözde çevrecilere rağmen söz verdiğimiz güzellikte tamamlamanın sevinicini hep birlikte yaşıyoruz.

- Canla başla çalıştığımız o günlerde şu güzelim Millet Bahçesi için neler neler söylemişlerdi. Buraya binalar dikilecek, her yer beton olacak dediler ve bu yalanları söylediler.

- Tüm bu eserleri aynı anda başlatacak güce, kesintisiz sürdürecek tecrübeye, hakkıyla tamamlayacak kudrete sahip tek bir ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.

- Bugün Türkiye, bir yandan deprem bölgesinde ki kardeşlerimize 304 bin yeni yuvayı en hızlı şekilde sahiplerine teslim ederken hedeflediği 453 bin konut sayısına emin adımlarla yürüyen bir ülkedir.