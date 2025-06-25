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Türkiye'nin 'en güçlü' gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı

PrimeGlobal'in yayımladığı araştırmaya göre, 204,9 milyar liralık varlıkla Emlak Konut GYO Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım şirketi oldu.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Türkiye'nin 'en güçlü' gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı
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PrimeGlobal'in yayımladığı araştırmaya göre, 204,9 milyar liralık varlıkla Emlak Konut GYO Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım şirketi oldu. En yüksek likitideye (nakte) sahip şirket Torunlar olurken, borçluluğu en düşük oran Özak GYO ve NEF öne çıktı.

Uluslararası danışmanlık ve denetim ağı PrimeGlobal'in Türkiye temsilcisi Asalı Bağımsız Denetim AŞ tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Güçlü 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan finansal tablolar baz alınarak yapılan analizde, şirketlerin 31 Aralık 2024 tarihli bilançoları incelendi. Değerlendirme; varlık büyüklüğü, likidite (nakit ve benzeri) durumu, borç/varlık oranı gibi kriterler üzerinden gerçekleştirildi.

Emlak Konut GYO toplam varlıkta zirvede

Araştırma sonuçlarına göre, 204,9 milyar liralık toplam varlık ile Emlak Konut GYO Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım şirketi oldu. Emlak Konut'u, 123 milyar lira ile Rönesans Gayrimenkul, 115,4 milyar lira ile Torunlar GYO, 65,4 milyar lira ile Nef ve 63 milyar lira ile Ziraat GYO izledi.

Emlak Konut GYO varlık büyüklüğüyle liderliğini sürdürürken, Rönesans ve Torunlar GYO geniş alışveriş merkezi portföyleriyle, Nef ise Marmara ve Ege'deki geniş arsa stoğuyla öne çıktı.

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