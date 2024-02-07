Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 2023'te nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişiye gerilese de 131 ülkeyi geride bıraktı.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yaptığı derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.
Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34'ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.
Avrupa'nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.
Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.
Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.
UNFPA verilerine göre İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:
ÜLKELER
NÜFUSU (Milyon)
Gine
14,2
Ruanda
14,1
Benin
13,7
Burundi
13,2
Tunus
12,5
Bolivya
12,4
Belçika
11,7
Haiti
11,7
Dominik Cumhuriyeti
11,3
Ürdün
11,3
Küba
11,2
Güney Sudan
11,1
Honduras
10,6
İsveç
10,6
Çekya
10,5
Azerbaycan
10,4
Yunanistan
10,3
Papua Yeni Gine
10,3
Macaristan
10,2
Portekiz
10,2
Tacikistan
10,1
Belarus
9,5
Birleşik Arap Emirlikleri
9,5
İsrail
9,2
Togo
9,1
Avusturya
9,0
Sierra Leone
8,8
İsviçre
8,8