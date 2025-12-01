İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu! Termometreler -6.6'yı gösterdi

Meteorolojiye göre, Türkiye'nin en soğuk noktası -6.6 ile ilk Erzurum Palandöken oldu. Havanın bölge genelinde çok bulutlu ve yağışlı geçeceği bildirildi.

1 Aralık 2025 Pazartesi 10:05
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu! Termometreler -6.6'yı gösterdi
Meteoroloji uzmanları, Erzurum ve bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yağışlar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışı şeklinde olacak. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin yaptığı ölçümlerde, gerçekleşen en düşük sıcaklıklar listesinde; Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi -6.6 ile ilk sırada yer aldı.

