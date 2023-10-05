Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri! O köyde termometreler eksi 5 dereceyi gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Sivas'ın Gürün ilçesi Göbekören köyü sıfırın altında 5 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

Kış aylarından eksi 30 derecelere kadar düşen hava sıcaklığıyla adından söz ettiren Sivas'ta hava soğumaya başladı. Vatandaşlar kışlık elbiselerini dolaplardan çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 5 derece ile Sivas Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü oldu. Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 arasında ölçüldüğü kaydedildi.