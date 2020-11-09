İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Kasım 2020 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3009
  • EURO
    9,8719
  • ALTIN
    521.746
  • BIST100
    1213.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliğinde 247 metreye ulaşıldı
Güncel

Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliğinde 247 metreye ulaşıldı

Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 247 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 11:18 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:30
ABONE OL

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 247 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı belirtilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 747 bin 203 metreküp olduğu aktarıldı.

Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.