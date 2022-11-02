Türkiye'nin en yüksek noktasında kuş uçurtulmuyor! ''Ara bul yok et''

Terörle mücadele başta olmak üzere göçmen ve sigara kaçakçılığı ile uyuşturucu sevkiyatlarına karşı kırsalda yoğun mesai yapan komandolar, faaliyetlerini herhangi bir istihbari bilgi ya da ihbar beklemeden yürütüyor.

Şu sıralar kış öncesi Ağrı Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yoğun operasyonlar yürüten komandolar, yüksek rakımda zorlu arazi koşullarına sahip bölgeleri didik didik tarıyor.

Kayalık, yüksek tepeler ve derin vadilerle çevrili bölgede her türlü olumsuz hava koşullarında dahi görevini sürdüren kahraman Mehmetçik, özel eğitimli dedektör köpekler ve teknolojinin her türlü imkanından da yararlanıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği gece ve gündüz görüşlü son teknoloji termal kameraları kullanan komandolara, zaman zaman İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı havadan destek sağlıyor.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren komandolar, İran sınırından ülkeye geçişleri engellemek için Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nın hakim tepelerindeki üs bölgelerinde de elleri tetikte 7/24 görevde bulunuyor.

- "DAİMA HAZIR" OLMAK İÇİN EĞİTİMLERİNİ AKSATMIYORLAR

Zorlu operasyonlara "daima hazır" olmak için eğitimlerini aksatmayan komandolar, zaman zaman gerçeği aratmayan tatbikatlarla "dosta güven, düşmana korku" veriyor.

Ağrı Dağı bölgesinin hakim noktalarında teyakkuzda olan komandoların yaptığı tatbikatta, senaryo gereği komandolar "ara bul yok et" parolasıyla operasyona çıktı.

Operasyon merkezinde komutanlardan bölgedeki son durumla ilgili bilgi alan komandolar, silahlarını kuşanıp zırhlı araçlarla operasyon bölgesine ulaştırıldı.

Burada daha sonra arazide arama tarama faaliyetlerine başlayan askerler, Ağrı Dağı'nın yaklaşık 2 bin 870 rakımdaki hakim tepelerine konuşlandı.

İlk birliğin intikalinin ardından, takviye kuvvet olarak Doğubayazıt Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda bekleyen Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı ve "Rüzgarlar" olarak bilinen 2. Komando Taburu birlikleri de zırhlı araçlarla bölgeye intikal etti.

- KAÇIŞLARA KARŞI OPERASYONA HAVADAN DESTEK VERİLDİ

Daha sonra teröristlerin kaçış güzergahlarının denetim altında tutulması amacıyla Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı pistinden kalkan ve içinde teçhizatlı timin bulunduğu Skorsky helikopter operasyona havadan destek verdi.

Teröristlerin bulunduğu alanı çembere alan komandolar, "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristleri etkisiz hale getirdi.

Başta Ağrı Dağı olmak üzere Tendürek ve bölgedeki hakim noktalarda teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik, tatbikatın sonunda ise "Komando Andı" okudu.