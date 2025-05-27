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Türkiye'nin en zehirlisi: Koca engerek ortaya çıktı

Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Adana'da görüntülendi. Mahalledeki bir bahçe yanında çıtırtılardan şüphelenip baktığında yılanla denk geldiğini anlatan yöre sakini Ali Özcanlı, 'İnternette baktım mahallede bazı tanıdıklara sordum ve en zehirli engerek yılanı olduğunu öğrendim.' dedi.

IHA27 Mayıs 2025 Salı 09:32 - Güncelleme:
Türkiye'nin en zehirlisi: Koca engerek ortaya çıktı
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Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte canlanan doğada yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Kozan ilçesinde Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden engerek görüldü.

Sıcaklığın bunaltıcı seviyede hissedildiği Adana'da yazla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Kozan'a bağlı Akçalıuşağı Mahallesi'nde Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden olan engerek görüldü. Su pompası çevresinde görülen yılanı mahalle sakini cep telefonu kamerası ile de görüntüledi.

Mahalledeki bir bahçe yanında çıtırtılardan şüphelenip baktığında yılanla denk geldiğini anlatan yöre sakini Ali Özcanlı, "İnternette baktım mahallede bazı tanıdıklara sordum ve en zehirli engerek yılanı olduğunu öğrendim. Muhtemelen su içmek için indiğini düşünüyorum" dedi.

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