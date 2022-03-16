Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndan Halepçe mesajı

AA 16 Mart 2022 Çarşamba 10:35 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:35

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, 16 Mart 1988'de Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırının "tarihte ve vicdanlarda kara bir leke olarak hatırlandığı" kaydedildi.



Baas rejiminin Halepçe'de binlerce sivili acımasızca katlettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, bu canice saldırıdan kaçarak kendi topraklarına sığınan Kürt kardeşlerine kapılarını açarak yardım elini uzatmıştı. Bu büyük acıyı bugün de üzüntüyle hatırlıyoruz. 34. yıldönümünde Halepçe katliamında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."