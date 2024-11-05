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Türkiye'nin ev sahipliğinde gövde gösterisi: 6 ülke ile NATO unsurları katılıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı' 16 ülke ile NATO unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

AA5 Kasım 2024 Salı 13:59 - Güncelleme:
Türkiye'nin ev sahipliğinde gövde gösterisi: 6 ülke ile NATO unsurları katılıyor
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan tatbikat kapsamında gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü iskelesinde brifing verildi.

Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Matthew Coates, Lojistik Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özgür Özümek, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski'nin da yer aldığı brifingde, tatbikatın önemi, amacı ve safhaları hakkında bilgi aktarıldı.

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, brifingde Mavi Balina-2024'ün Türk Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, Kanada, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'ye ait unsurlardan oluşan NATO, ABD ve Pakistan'ın deniz karakol uçağı ile katıldığı dost ve müttefik 16 ülkenin Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den deniz, hava ve Sahil Güvenlik kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 04-15 Kasım arasında Doğu Akdeniz'de icra edildiğini ifade etti.

Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın iki yılda bir olmak üzere Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Türk Deniz Kuvvetlerince planlanarak icra edilen Denizaltı Savunma Harbi Davet Tatbikatı olduğunu belirten Yılmaz, "Tatbikatın amacı, katılan birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerçek harekat ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini yükseltmek ve müşterek harekat icra edebilme kabiliyetlerini arttıracak usulleri denemektir." dedi.

- TATBİKATA KATILAN KUVVETLER

Yılmaz, tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yanı sıra NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan'ın deniz karakol uçakları ile İspanya, Kanada, Yunanistan'ın fırkateyn ile Türkiye'den Deniz, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarının katıldığını belirtti:

Tatbikata Türkiye'den 5 denizaltı, 3 fırkateyn, 2 korvet, 2 akaryakıt gemisi, 2 yardımcı sınıf gemi, 3 deniz karakol uçağı, karakol gemisi, 7 denizaltı savunma harbi helikopteri, insansız hava aracı, 2 bot ile 8 F-16 uçağının katıldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kanada, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'ye ait unsurlardan oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'den HMCS Charlettown, SPS Crıstobal Colon ve HS Aegean, TCG Fatih olmak üzere 4 fırkateyn ve SPS Cantabrıa akaryakıt gemisi ile dost ve müttefik 16 ülke ile NATO unsurlarının tatbikata katılması Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı'nın karşılıklı işbirliği ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısını göstermektedir."

- TATBİKAT 5 SAFHADAN OLUŞUYOR

Mavi Balina-2018 Tatbikatı'nın 5 safhada gerçekleştirileceğini vurgulayan Yılmaz, "Tatbikatın ilk iki safhasının kuvvet toplanması ve seyir öncesi brifingi, üç ve dördüncü safha deniz eğitimleri, beşinci safhası da tatbikat sonu değerlendirmesini ve seçkin gözlemci günü faaliyetlerinden oluşmaktadır. Tatbikatın üçüncü ve dördüncü safhasında temel ve ileri seviye denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı, olduğu deniz eğitimleri icra edilecek." diye konuştu.

Yılmaz, denizaltı savunma harbinin, hava, su üstü ve denizaltılar tarafından icra edilen, bilgi ve istihbarat paylaşımına dayalı bir su altı harekatı olduğunu ifade etti.

Denizaltı savunma harbinin, düşmanın denizaltılarını etkili şekilde kullanmasını engellemek amacıyla yapıldığına değinen Yılmaz, tespit, sınıflandırma, teşhis ve izleme safhalarından oluşan denizaltı savunma harbinde, dost olmayan denizaltıya karşı gelişmiş sualtı sensör ve silahların kullanılacağını dile getirdi.

Yılmaz, tatbikatın son safhasında seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında 14 Kasım'da Aksaz Deniz Üssü'nde tatbikat sonu değerlendirme toplantısı, savunma sanayii firmalarının tanıtım faaliyetleri ve 'Gelişen teknolojinin sualtı harbine etkisi' temalı akademik panel icra edileceğini kaydetti.

TCG Piri Reis Komutanı Deniz Kurmay Albay Şefik Kahve, katılımcılara denizaltının tatbikattaki görevleri hakkında bilgi verdi.

TCG Dolunay Komutanı Kurmay Yarbay Süleyman Özkan yabancı katılımcılar için brifingi tercüme etti.

Brifing sonunda tatbikata katılan ülkelerin gemi komutanları ve gözlemciler TCG Piri Reis denizaltısı iskelesinde fotoğraf çektirdi.

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