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Türkiye'nin farklı yörelerinin geleneksel kıyafetleri Kazakistan'da tanıtıldı

Kazakistan'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin farklı yörelerinden geleneksel kıyafetlerle defile düzenlendi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 21:06 - Güncelleme:
Türkiye'nin farklı yörelerinin geleneksel kıyafetleri Kazakistan'da tanıtıldı
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Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu'nun ev sahipliğinde, Büyükelçilik rezidansında düzenlenen defilede, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünün "Anadolu Koleksiyonu" tanıtıldı.

Kazakistan'ın ünlü sunucusu Dinara Satcan'ın sunumuyla gerçekleştirilen defileyi, yabancı büyükelçilerin yanı sıra çok sayıda Kazak medya mensubu ve moda dünyasının önde gelen isimleri izledi.

Kazak mankenlerin taşıdığı, Türkiye'nin farklı yörelerine ait geleneksel kıyafetler çok beğenildi.

Defilede ayrıca geleneksel desenlerle modern zamana uyarlanan kıyafetler de yer aldı.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği defilede, kıyafetlerin, Türkiye'nin hangi bölgelerini temsil ettiğine ve tarihine ilişkin de bilgi verildi.

CUMHURİYET'İN 100. YILI KAZAKİSTAN'DA YIL BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

Büyükelçi Mustafa Kapucu, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılını, Kazakistan'da yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.

Söz konusu defilenin de bu etkinliklerden biri olduğunu aktaran Kapucu, bu ay içinde bir dizi kültürel etkinlik daha düzenleyeceklerini bildirdi.

Kapucu, Kazakistan'da, Türkiye'nin sanatına, kültürüne ve filmlerine yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Bu tür etkinliklerde bizim esas kitlemiz Kazaklar. Amacımız onlarla daha yakın bağ kurmak." dedi.

Bugünkü defilede, Kazakistan'ın önde gelen tasarımcılarının da yer aldığını anlatan Kapucu, bu tür etkinliklerin, iki ülke arasında ortak projelerin başlatılmasına da zemin hazırladığını sözlerine ekledi.

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