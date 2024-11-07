Türkiye'nin fındık ve mamulleri ihracatında büyük artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) alınan bilgiye göre, ocak-ekim döneminde yüzde 20'lik artışla 139 bin ton iç fındık ihraç edildi ve yüzde 57 oranında artışla 1 milyar 140 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. İşlenmiş fındıkta ise miktar olarak yüzde 7 artış yakalandı ve yüzde 34'lük yükselişle 916 milyon dolar gelir elde edildi.

KABUKLU FINDIKTAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Kabuklu fındıktaki artış ise dikkati çekici boyutta oldu. 1 Eylül 2023 - 31 Ekim 2023 arasında 75 ton olan kabuklu fındık ihracatı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 653 artarak 566 tona çıktı. Değer olarak ise yüzde 736'lık bir yükseliş yakalandı ve 2 milyon 158 bin lira döviz girdisi sağlandı. Ocak-ekim döneminde ise kabuklu fındık ihracatı yüzde 179 yükselerek yaklaşık 800 tona, değer olarak ise yüzde 241 artarak 3 milyon 76 bin dolara ulaştı. Kabuklu fındıktaki ihracatın yaklaşık yüzde 71'i bu yılın eylül-ekim aylarında gerçekleşti. Fındık ve mamulleri ihracatında miktar olarak yüzde 14 yükselişe rağmen değer açısından yüzde 46'lık artış dikkat çekti. Birlik yetkilileri, son bir iki aydır yurt dışındaki büyük alıcıların fındığa büyük talep gösterdiğini bu yüzden birim fiyatlarının arttığını bildirdi.